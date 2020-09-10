- Инспекцию позиций ВСУ под Шумами отложили16:00
- На Донетчине СБУ раскрыла схему нелегальной выдачи загранпаспортов15:00
- Для идентификации пенсионеров ОРДЛО предлагают использовать «Дій вдома»14:00
- В ТКГ договорились о "Шумской инспекции"08:00
- В Мариуполе завтра начнутся антитеррористические учения17:00
- Три района Донецка на сутки остались без воды15:00
- В «ДНР» передумали уничтожать укрепления ВСУ10:00
- В Славянске "подправили" агитационные билборды со скандальной Штепой09:00
- Сегодня в «ДНР» на одну ночь отменят комендантский час18:00
- Мобильное подразделение «Ощадбанка» приедет в Донецкую и Луганскую области16:00
В ТКГ договорились о "Шумской инспекции"
На заседании ТКГ в среду, 9 сентября, стороны договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы, запланированной на утро, 10 сентября. Инспектирование будет проходить при участии представителя координатора от ОБСЕ.
Как отметили в Офисе президента, юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон, сообщает ZN.
Террористов так называемой "ДНР" будет представлять генерал-майор Вооруженных сил РФ Руслан Якубов (Вахитов).
Как отметил в Facebook журналист Юрий Бутусов, Вахитов внесен в базу "Миротворца".
Бутусов добавил, что российский военный будет проверять позиции комбата 503-го батальона морской пехоты Вадима Сухаревского, "который первым в истории дал приказ стрелять по российским оккупантам в апреле 2014-го".
Теги: ДНР, ВСУ, инспекция, ТКГ
- Армия РФ неистово бьет из ПТРК и минометов: стороны несут потери в боевых столкновениях на Донбассе
- Не стало «Толстого»: в зоне АТО ликвидирован командир боевиков
- Изощренные провокации оккупантов на Донбассе: жертвами боевиков "Л/ДНР" стали двое бойцов ВСУ
- Под Авдеевкой ВСУ сделали "грузом 200" опасного наемника из России Газа
- Оккупанты РФ усилили удары по позициям ВСУ на Донбассе: что творится на передовой
- В секторе "Мариуполь" боевики снизили огневую активность
- Инспекцию позиций ВСУ под Шумами отложили16:00
- На Донетчине СБУ раскрыла схему нелегальной выдачи загранпаспортов15:00
- Для идентификации пенсионеров ОРДЛО предлагают использовать «Дій вдома»14:00
- В ТКГ договорились о "Шумской инспекции"08:00
- В ЛугОГА назвали дату завершения строительства КПВВ в Счастье18:00
- В Мариуполе завтра начнутся антитеррористические учения17:00
- Три района Донецка на сутки остались без воды15:00
- "Власти" Луганска запретили продажу алкоголя в День города11:00
- В «ДНР» передумали уничтожать укрепления ВСУ10:00
- В Славянске "подправили" агитационные билборды со скандальной Штепой09:00
- Инспекцию позиций ВСУ под Шумами отложили16:00
- На Донетчине СБУ раскрыла схему нелегальной выдачи загранпаспортов15:00
- Для идентификации пенсионеров ОРДЛО предлагают использовать «Дій вдома»14:00
- Алексей Навальный полностью пришел в себя13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 сентября12:00
- Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову арестовали "за госизмену"11:00
- Танкер Delfi наконец убрали с одесского пляжа10:00
- Львовским ученым выделили грант на разработку вакцины и лекарства против COVID-1909:00
- В ТКГ договорились о "Шумской инспекции"08:00
- В ЛугОГА назвали дату завершения строительства КПВВ в Счастье18:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Жители ОРДО предупредили о перевозчиках-мошенниках
- В «ДНР» передумали уничтожать укрепления ВСУ
- Кабмин изменил правила голосования на выборах для переселенцев и лиц без регистрации
- В Славянске "подправили" агитационные билборды со скандальной Штепой
- "ДНР" перенесла уничтожение сооружений ВСУ на 9 сентября
- Глава ЛугОГА уточнил свои слова о восстановлении экономических связей с ОРДЛО
- Для идентификации пенсионеров ОРДЛО предлагают использовать «Дій вдома»
- Глава ЛугОГА Гайдай выступил за возобновление торговли с ОРДЛО
- Мобильное подразделение «Ощадбанка» приедет в Донецкую и Луганскую области
- В ЛугОГА назвали дату завершения строительства КПВВ в Счастье