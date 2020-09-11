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Красный Крест и ООН направили в ОРДЛО почти 200 тонн гумпомощи
11.09.2020 15:00
Через КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк проследовало 10 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста и 10 грузовиков от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Автомобили перевозили хозяйственные и строительные материалы весом 183,7 тонны.
Кроме того сообщается, что в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" также оформлен гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей временно оккупированной Луганской области направлено 8 тонн изделий медицинского назначения.
Теги: ООН, Красный Крест, гуманитарная помощь, ОРДЛО
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