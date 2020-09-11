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Архив - Донецкая область

Сегодня «ДНР» в очередной раз откроет КПВВ «Еленовка»

11.09.2020 09:00
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Сегодня «ДНР» в очередной раз откроет КПВВ «Еленовка»

Пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» будет возобновлен в пятницу, 11 сентября.
Об этом сообщают информ-ресурсы ОРДО со ссылкой на "межведомственный оперативный штаб ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".
Уточняется, что время работы пункта – с 9:00 до 18:00. "Для въезда в ДНР необходимо предварительно получить разрешение межведомственного штаба. Это является обязательным условием для пересекающих линию разграничения в данном направлении. Выезд осуществляется при наличии регистрации на подконтрольной Киеву территории", - говорится в сообщении.
Также в "ДНР" все прибывшие по гуманитарному коридору подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней. "Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной", - говорится в сообщении.



Теги: Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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