В «ДНР» определили срок легитимности украинских документов

11.09.2020 17:00

Так называемый «народный совет ДНР» поддержал проект закона «О внесении изменений в статью 75 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании” и в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики “О культуре“», сообщают местные СМИ.

Согласно этому законопроекту предусматривается переходный период до 1 марта 2023 года, в течение которого «документы, выданные посольствами и консульствами Украины, органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими лицами независимо от формы собственности, нотариусами Украины, а также учредительные документы организаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины до 14 мая 2014 года, оформленные или содержащие сведения на украинском языке, принимаются по месту требования и не подлежат переводу на русский язык, за исключением случаев, установленных законодательством ДНР».





