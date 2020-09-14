Ермак рассказал о будущем обмене пленными

14.09.2020 09:00

В списках для следующего взаимного обмена — примерно по 100 человек с каждой стороны. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала Украина, передает НВ.

По его словам, до конца сентября будет открыт доступ Красного Креста на неподконтрольную территорию Донбасса.

Он отметил, что это очень важный пункт договоренностей, который можно назвать первым этапом начала обмена пленными.

«Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента, и возвращение пленных — наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, а ближайшее заседание состоится уже на следующей неделе, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего взаимного обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек», — заявил Ермак.