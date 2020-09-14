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Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 14 сентября
"По состоянию на 09:45 через КПВВ “Станица Луганская” на контролируемую территорию проследовали 359 человек, в сторону временно оккупированной территории – 368", – рассказывает пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб, сообщает Свободное радио.
За минувшие сутки через этот КПВВ в обе стороны пропустили более 3600 человек.
Пешеходный контрольный пункт “Станица Луганская” открыт ежедневно с 07:00 до 18:30, но на неподконтрольную территорию после 6 вечера не пропускают.
Также сегодня заработал гуманитарный коридор “Еленовка – Новотроицкое” в Донецкой области. Он открывается дважды в неделю, когда оккупанты разблокируют свой пост. Украинские пограничники готовы пропускать ежедневно с 07:00 до 18:30. Боевики же открывают свой пункт с 9:00 до 18:00 только в понедельник и пятницу.
"На временно оккупированную территорию проследовали 5 автомобилей и 58 человек; на контролируемую территорию пока никого не было", – говорит представитель пограничников.
У контрольного пункта в ожидании внесения в списки оккупантов ежедневно остаются люди. В воскресенье в палаточном городке ГСЧС ночевали 15 человек.
КПВВ “Марьинка” работает в ограниченном режиме. Здесь пропускают только после подтверждения боевиков.
Пункты пропуска “Майорское” и “Гнутово” закрыты с обеих сторон.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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