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Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса
15.09.2020 15:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин 22 сентября ответит на вопросы населения в эфире республиканского телевидения. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Двадцать второго сентября проведу прямую линию с жителями Донбасса, которая пройдет традиционно в телевизионном формате. В текущем году это будет уже второй открытый диалог в прямом эфире», — написал Пушилин.
Он отметил, что прямая коммуникация с населением «помогает руководству страны четче расставлять приоритеты и двигаться по пути развития "ДНР" с целью улучшения качества жизни ее жителей».
Вопросы на прямую линию принимаются с 14 сентября на официальном сайте "главы республики" в текстовом, а также аудио- и видеоформате.
Теги: Донбасс, телевидение, Пушилин, прямая линия
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