Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса

15.09.2020 15:00

Главарь "ДНР" Денис Пушилин 22 сентября ответит на вопросы населения в эфире республиканского телевидения. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Двадцать второго сентября проведу прямую линию с жителями Донбасса, которая пройдет традиционно в телевизионном формате. В текущем году это будет уже второй открытый диалог в прямом эфире», — написал Пушилин.

Он отметил, что прямая коммуникация с населением «помогает руководству страны четче расставлять приоритеты и двигаться по пути развития "ДНР" с целью улучшения качества жизни ее жителей».

Вопросы на прямую линию принимаются с 14 сентября на официальном сайте "главы республики" в текстовом, а также аудио- и видеоформате.