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Архив - Донецкая область

Кабмин расширил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе

16.09.2020 16:00
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Кабмин расширил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе

Правительство на заседании в среду, 16 сентября, расширило неподконтрольную зону на Донбассе, внеся село Заиченко в Волновахском районе Донецкой области в перечень населенных пунктов, где временно не действует власть Украины, сообщает Зеркало недели.
Этим же решением село Заиченко исключено из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.



Теги: Украина, Кабинет министров, село, Волновахский район, ДНР
 
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