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СБУ раскрыла схему незаконных поставок продовольствия в "ДНР"
СБУ блокировала масштабные незаконные поставки продуктов питания террористической организации "ДНР" на миллионы гривен, сообщает пресс-служба СБУ.
По результатам проведенных сотрудниками СБУ мероприятий установлена группа жителей Харькова и области, которая по схеме так называемого "скрытого транзита" отгружала в адрес подставных иностранных фирм товары пищевой промышленности. После пересечения государственной границы Украины эти товары незаконно попадали на временно оккупированную территорию Донецкой области.
По предварительной информации, благодаря указанной нелегальной схеме злоумышленники успели экспортировать товары на общую сумму более 8,5 миллиона гривен. Сборы и налоги с реализованной на территории "ДНР" продукции платили в пользу квазигосударственных образований террористической организации.
Теги: СБУ, ДНР, поставки, продовольствие
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