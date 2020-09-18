Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 18 сентября

18.09.2020 13:00

18 сентября на востоке Украины работают два КПВВ. Как и прежде, пропуск осуществляется на Луганщине, а сегодня на один день открылся пункт пропуска “Новотроицкое” в Донецкой области.

Как сообщил Свободному радио пресс-офицер Госпогранслужбы Игорь Лизогуб, утром через пункт пропуска “Станица Луганская” прошли уже более тысячи человек.

“По состоянию на 09:45 на временно оккупированную территорию проследовали 558 человек, на контролируемую – 471”, – говорит Игорь Лизогуб.

За прошедший день на этом КПВВ в обе стороны пропустили почти 3400 человек.

Этот контрольный пункт работает стабильно с 07:00 до18:30. Стоит учесть, что на неподконтрольную территорию после 18:00 пропускать не будут.

Сегодня также заработал КПВВ “Новотроицкое” в Донецкой области. Этот пункт можно пересечь как пешком, так и на личном транспорте. Гуманитарный коридор на этом участке открывается только в понедельник и пятницу – в эти дни боевики разблокируют зеркальный пост “Еленовка”. Украинские пограничники готовы пропускать с 07:00 до 18:30 каждый день. Оккупанты же открывают свой блокпост с 9:00 до 18:00 два раза в неделю.

Следует отметить, что на этом КПВВ пропуск ограничен со стороны представителей т.н. “ДНР”. Чтобы проследовать на временно оккупированную территорию, нужно попасть в списки т.н. “Межведомственного оперативного штаба”, а пройти в обратном направлении можно при наличии прописки на подконтрольной территории.

По данным пограничников, на временно оккупированную территорию уже проследовали 8 автомобилей и 64 человека, а на подконтрольную часть Донетчины пока никто не прибывал.

Проверить есть ли вы в списках на пересечение в сторону неподконтрольной территории можно по телефонам 068 669 08 13 и 066 185 97 86 (эти номера предоставили в Донецкой облгосадминистрации).

КПВВ “Марьинка” работает, но здесь пропускают только после подтверждения боевиков.

Пункты пропуска “Майорское” и “Гнутово” закрыты с обеих сторон.