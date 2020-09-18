СММ ОБСЕ опубликовала статистику нарушений перемирия на Донбассе

18.09.2020 10:00

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ с 27 июля, со дня вступления в силу перемирия, зафиксировала 1052 нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в четверг, 17 сентября, передает Корреспондент.net.

Так, за 54 дня "тишины" в Донецкой и Луганской областях произошло 193 взрыва, пролетели девять неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также произведено 837 очередей и выстрелов.

За последние сутки миссия зафиксировала 15 нарушений, 14 из которых - в Донецкой области.

В то же время в Луганской области ОБСЕ зафиксировала одно нарушение перемирия.