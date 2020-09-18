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Архив - Донецкая область

СММ ОБСЕ опубликовала статистику нарушений перемирия на Донбассе

18.09.2020 10:00
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СММ ОБСЕ опубликовала статистику нарушений перемирия на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ с 27 июля, со дня вступления в силу перемирия, зафиксировала 1052 нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в четверг, 17 сентября, передает Корреспондент.net.
Так, за 54 дня "тишины" в Донецкой и Луганской областях произошло 193 взрыва, пролетели девять неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также произведено 837 очередей и выстрелов.
За последние сутки миссия зафиксировала 15 нарушений, 14 из которых - в Донецкой области.
В то же время в Луганской области ОБСЕ зафиксировала одно нарушение перемирия.



Теги: Донбасс, перемирие, ОБСЕ, нарушения
 
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