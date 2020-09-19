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Архив - Донецкая область

В донецком парке кованых фигур появилась "живая" копия Пальмы Мерцалова

19.09.2020 17:00
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В донецком парке кованых фигур появилась "живая" копия Пальмы Мерцалова

Кинетическая фигура «Донецкая пальма» была представлена сегодня в парке кованых фигур на XXII фестивале кузнечного мастерства в Донецке, сообщают местные СМИ.
Она выкована из металла в виде пальмового дерева, а на ее листьях видны очертания многоугольных звезд. Они в свою очередь снабжены противовесами, обеспечивающими их устойчивое положение. От дуновения ветра листья приходят в движение. Высота фигуры – около четырех метров. Открытие композиции приурочено к 125-летию одного из традиционных символов Донецка – Пальмы Мерцалова.



Теги: Донецк, Парк кованых фигур, Пальма Мерцалова
 
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