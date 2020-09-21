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В Краматорске открылась новая ПЦР-лаборатория
В Краматорске сегодня, 21 сентября, открыта новая ПЦР-лаборатория, которая сможет делать в сутки до 300 тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, передает РПД «Донецкие новости».
ПЦР-лаборатория стала пятой в Донецкой области.
По словам и.о. директора Донецкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Василия Гончаренко, лаборатория подарена Европейским бюро ВОЗ в Украине.
«Здесь будут проходить ПЦР-исследования, которые дают стопроцентное подтверждение диагноза. Начальная мощность – 160 тестов в сутки, и их количество будет увеличиваться. В процессе работы мы рассчитываем делать до 300 тестов в сутки. В настоящее время лаборатория будет принимать только образцы, направленные врачами, возможности сделать тест без острой необходимости или за средства пациента пока нет. Параллельно с открытием лаборатории будет проходить обучение от специалистов ВОЗ по работе с новым оборудованием, противовирусной и противоэпидемической безопасности», – сообщил он.
Теги: Донбасс, Краматорск, тест, лаборатория, COVID-19
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