На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов

22.09.2020 14:00

Более полутора тысяч обращений поступило на прямую линию "главы ДНР" Дениса Пушилина с жителями Донбасса, которая запланирована на 22 сентября, сообщают местные СМИ.

«По состоянию на 21 сентября, на сайт Главы ДНР поступило более 1,5 тысячи вопросов, которые касаются подготовки к осенне-зимнему периоду, ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития малого и среднего бизнеса, модернизации угольной отрасли, социальной защиты военнослужащих и много другого», — отмечается в сообщении.

Линия начнется в 19:00. Ее покажут в эфире всех "республиканских" телеканалов и онлайн формате.