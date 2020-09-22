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Архив - Донецкая область

Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой

22.09.2020 10:00
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Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой

Журналист Александр Махов обнародовал видео, как оккупанты под Горловкой в районе Зайцево строят новые позиции, передает Depo.Донбасс.
По словам Махова, видео сняли украинские военные. "Оккупанты под Горловкой в районе Зайцево за время перемирия построили 6 (шесть !!) новых позиций на передней линии обороны. Копают днем, не скрываясь, в полный рост. Бойцы фиксируют на этом направлении значительное увеличение личного состава и техники противника", — отметил он.



Теги: Донбасс, строительство, нарушение, перемирие, Зайцево, позиции
 
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