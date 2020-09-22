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Архив - Донецкая область

В ООН оценили результаты перемирия на Донбассе

22.09.2020 17:00
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В ООН оценили результаты перемирия на Донбассе

В августе мониторинговая миссия ООН не зафиксировала гибели мирных жителей или разрушений инфраструктуры на Донбассе, сообщает Корреспондент.net.
"Пакет дополнительных мер о прекращении огня привел к улучшению положения гражданского населения и на контролируемых, и на неподконтрольных территориях. Это показывает, что есть возможность достичь нулевого показателя погибших среди гражданских лиц", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.
ООН призывает стороны конфликта продолжать соблюдать перемирие, начавшееся 27 июля.
При этом, по данным организации, в период с 1 января по 31 июля 2020 года на Донбассе погибли 18 мирных жителей, еще 89 были ранены.
Также в докладе сообщается, что в 2020 году было зафиксировано 75 инцидентов, касающихся гражданских объектов.



Теги: Донбасс, ООН, итоги, перемирие
 
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