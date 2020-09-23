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На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"
Как сообщает пресс-секретарь Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб, вблизи КПВВ “Новотроицкое” люди уже не остаются на ночлег, передает "Свободное радио".
“Там, где люди находились в палаточном городке возле КПВВ, – их уже нет. Донецкая областная администрация уже решила вопрос об их размещении в социальных учреждениях”,- говорит представитель ГПСУ. С наступлением осени для людей устроили временный пункт пребывания в Дружковке.
“Пункт временного пребывания людей – это областное коммунальное учреждение “Центр социально-психологической реабилитации”, который находится в Дружковке. Волновахская РГА контролирует ситуацию по КПВВ “Новотроицкое”: каждый день узнает сколько таких людей, которым нужно такое временное размещение”, – рассказала начальник пресс-службы ДонОДА Надежда Масюченко.
Она добавила, что всего сейчас в этом пункте временного пребывания 5 человек, за пребывание и питание там они не платят.
Теги: Дружковка, социальная помощь, Новотроицкое, КПВВ
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