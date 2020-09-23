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Архив - Донецкая область

Пушилин отказался открывать "границы" с Украиной и "ЛНР"

23.09.2020 11:00
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Пушилин отказался открывать "границы" с Украиной и "ЛНР"

22 сентября во время "прямой" линии главарь террористического формирования "ДНР" Денис Пушилин сделал заявление относительно запуска работы блокпостов на линии разграничения с Украиной, "ЛНР" и Россией, сообщает "Диалог.UA".
"Мы видим в Украине чуть ли не ежедневные антирекорды по количеству заболеваемости, переполненные больницы, неконтролируемое распространение COVID. Конечно же, это все вопросы безопасности наших граждан. Поэтому, пока там ситуация не изменится, пока не будет положительной динамики, речи о полном открытии границы быть не может", - заявил оккупант.
Блокпосты на границе с захваченным Луганском также останутся закрытыми до улучшения ситуации с COVID-19. В то же время "закрытие границы с Россией даже не обсуждается".
К слову, по данным на 22 сентября, в России выявлено 1 115 810 заболевших коронавирусом, за последние сутки подтверждено инфицирование 6215 человек.



Теги: Украина, граница, ДНР, ЛНР, COVID-19
 
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