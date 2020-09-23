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Архив - Донецкая область

В Донецкой области - антирекорд COVID-19

23.09.2020 08:00
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В Донецкой области - антирекорд COVID-19

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил об антирекорде заболеваемости коронавирусом в области с момента начала пандемии в Украине. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Facebook, передает Корреспондент.net.
По его словам, коронавирус за последние сутки был диагностирован у 129 человек, в том числе у 12 детей и 9 медработников.
“Сегодня на Донетчине еще две смерти от коронавирусной болезни. Новыми жертвами стали 36-летний угледарец и 53-летняя жительница Марьинского района”, - добавил он.
Павел Кириленко также же предупредил соотечественников, что "молодость - не гарантирует защити от инфекции" и попросил всех жителей области придерживаться противоэпидемических мер.



Теги: Донбасс, рекорд, заболевания, COVID-19
 
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