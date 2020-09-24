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25 сентября "ДНР" откроет КПВВ "Еленовка"
24.09.2020 16:00
Завтра, 25 сентября, боевики "ДНР" будут пропускать людей в обе стороны через пункт пропуска "Еленовка". Об этом заявили в так называемом "межведомственном штабе".
Отмечается, что пропуск будет осуществляться с 9:00 до 18:00.
Для въезда в "ДНР" необходимо получить разрешение в "оперативном штабе по коронавирусу", а для выезда нужно иметь украинскую прописку.
При въезде на подконтрольную боевикам территорию граждане заполняют бланк-согласие "на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования".
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПВВ
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