25 сентября "ДНР" откроет КПВВ "Еленовка"

24.09.2020 16:00

Завтра, 25 сентября, боевики "ДНР" будут пропускать людей в обе стороны через пункт пропуска "Еленовка". Об этом заявили в так называемом "межведомственном штабе".

Отмечается, что пропуск будет осуществляться с 9:00 до 18:00.

Для въезда в "ДНР" необходимо получить разрешение в "оперативном штабе по коронавирусу", а для выезда нужно иметь украинскую прописку.

При въезде на подконтрольную боевикам территорию граждане заполняют бланк-согласие "на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования".