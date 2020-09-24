- В Мариуполе готовятся отпраздновать 242-летие города12:00
- Зеленский в ООН назвал три главных шага по урегулированию конфликта на Донбассе10:00
- Пушилин отказался открывать "границы" с Украиной и "ЛНР"11:00
- На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"09:00
- В Донецкой области - антирекорд COVID-1908:00
- В ООН оценили результаты перемирия на Донбассе17:00
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов 14:00
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек12:00
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой10:00
- ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе неотведенную технику боевиков08:00
В Мариуполе готовятся отпраздновать 242-летие города
Завтра в Мариуполе начнется трехдневное празднование Дня города. Жителей ожидает множество необычных сюрпризов и выступления приглашенных звезд, сообщает MRPL.CITY.
Празднования охватят три локации: Театральную площадь, площадь Свободы и яхт-клуб "Азовсталь". В горсовете считают, что благодаря этому удастся избежать массовых скоплений людей.
Уже завтра в центре города для мариупольцев и гостей установят яркие фотозоны и откроют фудкорты с разнообразными вкусностями. В Театральном сквере для всех желающих оборудуют праздничный городок Консультативной миссии ЕС. У яхт-клуба 25 сентября начнется регистрация и квалификация участников соревнований экстремальных видов спорта – BMX и Skatebording.
В субботу, 26 сентября, на локации у Драмтеатра с 12:00 откроется первая в Мариуполе детская ярмарка, будут работать фудкорты и аттракционы. Также с 14:00 малышей будет развлекать детская анимация, а в 16:00 их ждет специальное фикси-шоу «Осторожно, Фиксики!».
В этот день основной площадкой для гуляний станет обновленная площадь Свободы. Здесь в 17:30 проведут парад со звездным гостем, после чего начнется яркий концерт артистов. Первыми в 18:30 для жителей города споет харьковский cover band-группа «Л'юїс Керол». После в 20:00 мариупольцы смогут «оторваться» под песни группы «Агонь» и спеть легендарные хиты рок-группы «Ляпис 98». Главной «изюминкой» празднования станет драйвовое выступление украинской певицы Оли Поляковой. Ведущим мероприятия станет известный мариуполец Андрей Бедняков.
Завершится суббота у яхт-клуба «Азовсталь» вечеринкой MRPL City Festival Showcase. Ее организовали для любителей электронной музыки и ночных танцев. Отметим, что днем на этой локации проведут соревнования по экстремальным видам спорта и Regatta 2020, открытый кубок Украины по баскетболу три на три и Redbull Native Batle.
После яркого и насыщенного дня, в воскресенье, в Мариуполе продолжат работу фудкорты, а в Театральном сквере для детей придумали интерактивное представление «Приключения Питера Пена».
Теги: Мариуполь, праздник, программа, День города
- Сартана. Мега Юрты удивили семитысячным греческим парадом
- В Мариуполе состоялся праздник "Азовского бычка"
- Президент пообещал всем инвалидам ВОВ квартиры и машины
- Батюшка - о Дне Петра и Февронии: "Почитать святых - это как минимум не рассказывать о них сказки"
- Пограничникам Мариуполя передали боевое знамя от Президента
- Мариуполь. Замерзали, задыхались, тонули...
- 25 сентября "ДНР" откроет КПВВ «Еленовка»16:00
- В "ЛНР" анонсировали "горячую линию" по вопросам оформления пенсий15:00
- В Мариуполе готовятся отпраздновать 242-летие города12:00
- Зеленский в ООН назвал три главных шага по урегулированию конфликта на Донбассе10:00
- "Госбанк ЛНР" начал выдавать кредиты физлицам15:00
- Пушилин отказался открывать "границы" с Украиной и "ЛНР"11:00
- На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"09:00
- В Донецкой области - антирекорд COVID-1908:00
- В ООН оценили результаты перемирия на Донбассе17:00
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов 14:00
- 25 сентября "ДНР" откроет КПВВ «Еленовка»16:00
- В "ЛНР" анонсировали "горячую линию" по вопросам оформления пенсий15:00
- Вышел официальный проморолик боя Усика и Чисоры (ВИДЕО)14:00
- Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья13:00
- В Мариуполе готовятся отпраздновать 242-летие города12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 сентября11:00
- Зеленский в ООН назвал три главных шага по урегулированию конфликта на Донбассе10:00
- В России от коронавируса умер депутат Госдумы09:00
- "Динамо" выиграло у "Гента" первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за пандемии COVID-1917:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Пушилин отказался открывать "границы" с Украиной и "ЛНР"
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек
- Резников объяснил суть амнистии на Донбассе
- В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения
- На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” 21 сентября
- В Донецкой области - антирекорд COVID-19
- "Госбанк ЛНР" начал выдавать кредиты физлицам