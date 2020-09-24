В Мариуполе готовятся отпраздновать 242-летие города

24.09.2020 12:00

Завтра в Мариуполе начнется трехдневное празднование Дня города. Жителей ожидает множество необычных сюрпризов и выступления приглашенных звезд, сообщает MRPL.CITY.

Празднования охватят три локации: Театральную площадь, площадь Свободы и яхт-клуб "Азовсталь". В горсовете считают, что благодаря этому удастся избежать массовых скоплений людей.

Уже завтра в центре города для мариупольцев и гостей установят яркие фотозоны и откроют фудкорты с разнообразными вкусностями. В Театральном сквере для всех желающих оборудуют праздничный городок Консультативной миссии ЕС. У яхт-клуба 25 сентября начнется регистрация и квалификация участников соревнований экстремальных видов спорта – BMX и Skatebording.

В субботу, 26 сентября, на локации у Драмтеатра с 12:00 откроется первая в Мариуполе детская ярмарка, будут работать фудкорты и аттракционы. Также с 14:00 малышей будет развлекать детская анимация, а в 16:00 их ждет специальное фикси-шоу «Осторожно, Фиксики!».

В этот день основной площадкой для гуляний станет обновленная площадь Свободы. Здесь в 17:30 проведут парад со звездным гостем, после чего начнется яркий концерт артистов. Первыми в 18:30 для жителей города споет харьковский cover band-группа «Л'юїс Керол». После в 20:00 мариупольцы смогут «оторваться» под песни группы «Агонь» и спеть легендарные хиты рок-группы «Ляпис 98». Главной «изюминкой» празднования станет драйвовое выступление украинской певицы Оли Поляковой. Ведущим мероприятия станет известный мариуполец Андрей Бедняков.

Завершится суббота у яхт-клуба «Азовсталь» вечеринкой MRPL City Festival Showcase. Ее организовали для любителей электронной музыки и ночных танцев. Отметим, что днем на этой локации проведут соревнования по экстремальным видам спорта и Regatta 2020, открытый кубок Украины по баскетболу три на три и Redbull Native Batle.

После яркого и насыщенного дня, в воскресенье, в Мариуполе продолжат работу фудкорты, а в Театральном сквере для детей придумали интерактивное представление «Приключения Питера Пена».