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Архив - Донецкая область

Коронавирус лишил Краматорск Дня города

25.09.2020 16:00
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Коронавирус лишил Краматорск Дня города

В Краматорске отменили празднование Дня города в связи с ростом количества больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Краматорска Андрей Панков в Facebook, передает УП.
"Объективная реальность такова – Краматорск находится в желтой зоне эпидемической опасности. В связи с этим вынужденно принято непопулярное решение об отмене массовых мероприятий на День города, которого все ждали и к которому мы все готовились", - сказал Панков.
Мэр призвал жителей отнестись к такому решению с пониманием и отметил, что переход в следующую зону эпидемической опасности приведет к ряду серьезных ограничений в работе рынков, общественных пространств, заведений питания, к ограничениям в передвижении и тому подобное.
Панков также сообщил, что сейчас находится на самоизоляции и работает в онлайн-режиме, поскольку почувствовал недомогание, сдал тест на COVID и ждет его результат.



Теги: Донбасс, Краматорск, отмена, День города, COVID-19
 
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