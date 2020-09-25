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Архив - Донецкая область

Получателей паспортов "ДНР" обязали сдавать отпечатки пальцев

25.09.2020 11:00
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Получателей паспортов "ДНР" обязали сдавать отпечатки пальцев

Так называемый "народный совет ДНР" в двух чтениях принял поправки в закон «О государственной дактилоскопической регистрации», обязав тем всех получающих республиканские паспорта проходить процедуру дактилоскопии. Об этом сообщают местные СМИ.
«Изменения предполагают расширение круга субъектов, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации. К ним относятся лица, обратившиеся в территориальные органы и подразделения органов министерства внутренних дел, осуществляющих функции контроля и надзора в сфере миграции с заявлением о выдаче паспорта ДНР», — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, дактилоскопия, паспорт, ДНР
 
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