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Архив - Донецкая область

В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю

26.09.2020 11:00
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В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю

В пресс-центре Госпогранслужбы Украины рассказали о результатах в работе КПВВ на линии разграничения за минувшую неделю.
Отмечается, что со стороны подконтрольных территорий ежедневно работает три КПВВ с постоянным графиком работы с 07:00 до 18:30. За прошедшую неделю работы КПВВ «Станица Луганская» на неподконтрольную часть Украины смогло выехать 10 889 человек, а на подконтрольную законным властям территорию выехало 8774 человека.
На КПВВ «Новотроицкое» ситуация сложнее. Сепаратисты за неделю открывали КПВВ всего дважды. В ОРДО смогло выехать 467 человек, а на подконтрольную часть Украины всего 166 человек.
КПВВ «Марьинка» на этой неделе был полностью закрыт силами НВФ.
Кроме того, на этой неделе через КПВВ «Новотроицкое» во временно оккупированный Донецк последовали 8 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для нужд гражданского населения международная организация направила продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы. Общий вес гуманитарного груза составил более 171 тонны.



Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
 
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