- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил11:00
- В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю11:00
- Коронавирус лишил Краматорск Дня города16:00
- Донецкая область вышла из "зеленой" карантинной зоны13:00
- Получателей паспортов "ДНР" обязали сдавать отпечатки пальцев11:00
- 25 сентября "ДНР" откроет КПВВ "Еленовка"16:00
- В Мариуполе готовятся отпраздновать 242-летие города12:00
- Зеленский в ООН назвал три главных шага по урегулированию конфликта на Донбассе10:00
- Пушилин отказался открывать "границы" с Украиной и "ЛНР"11:00
- На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"09:00
ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил
Боевики российских вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК" продолжают незаконно находиться на участках разведения сил в Станице Луганской, а также возле участка разведения в районе Золотого, сообщает Укринформ.
Об этом сообщается в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине № 230/2020 от 26 сентября 2020 года.
"В пределах участка разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) наблюдатели видели 2 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК") между новым пролетом моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) и блокпостом вооруженных формирований южнее моста", - говорится в отчете.
Кроме того, вблизи блокпоста российских вооруженных формирований южнее участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска) команда СММ видела 6 боевиков с наружными повязками с надписью "СЦКК", трое из которых зашли вглубь участка разведения примерно на 350 м к северу от его южного края и вернулись назад.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, боевики, СЦКК, разведение сил
- Работе ОБСЕ в районе Мариуполя пытаются препятствовать
- Боевики сорвали разминирование вблизи КПВВ Марьинка
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны
- ОБСЕ пожаловалась на боевиков "ДНР"
- Боевиков «ДНР» уличили в провокациях перед КПВВ «Майорское»
- Боевики сорвали разведение сил в поселке Станица Луганская
- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил11:00
- В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю11:00
- Коронавирус лишил Краматорск Дня города16:00
- Жителям "ЛНР" запретили пересекать КПВВ "Станица Луганская" более одного раза в месяц14:00
- Донецкая область вышла из "зеленой" карантинной зоны13:00
- Получателей паспортов "ДНР" обязали сдавать отпечатки пальцев11:00
- Украинская сторона начала строительство КПВВ возле Счастья08:00
- 25 сентября "ДНР" откроет КПВВ "Еленовка"16:00
- В "ЛНР" анонсировали "горячую линию" по вопросам оформления пенсий15:00
- В Мариуполе готовятся отпраздновать 242-летие города12:00
- Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября17:00
- На армяно-азербайджанской границе начались ожесточенные бои15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 сентября13:00
- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил11:00
- В Беларуси хакеры показали на гостелеканале кадры с избиением протестующих (ВИДЕО)10:00
- Опубликованы имена погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом09:00
- В Кабмине назвали размер денежной помощи семьям погибших в катастрофе АН-2617:00
- Зеленский объявил 26 сентября днем траура15:00
- В Украине рекордное число случаев COVID-19 за сутки13:00
- В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю11:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Зеленский в ООН назвал три главных шага по урегулированию конфликта на Донбассе
- 25 сентября "ДНР" откроет КПВВ "Еленовка"
- Донецкая область вышла из "зеленой" карантинной зоны
- Жителям "ЛНР" запретили пересекать КПВВ "Станица Луганская" более одного раза в месяц
- Получателей паспортов "ДНР" обязали сдавать отпечатки пальцев
- На армяно-азербайджанской границе начались ожесточенные бои
- В Мариуполе готовятся отпраздновать 242-летие города
- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил
- В "ЛНР" анонсировали "горячую линию" по вопросам оформления пенсий
- Украинская сторона начала строительство КПВВ возле Счастья