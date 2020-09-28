В "ДНР" объявили СБУ и ГУР МО Украины экстремистскими организациями

28.09.2020 16:00

Деятельность службы безопасности Украины и главного управления разведки министерства обороны Украины признана на территории "ДНР" экстремистской. Соответствующее решение вынес так называемый "верховный суд" непризнанной республики, передают местные СМИ.

«Решением Верховного суда ДНР 25 сентября 2020 года деятельность СБУ и ГУР МОУ на территории Республики признана экстремистской», — сказано в сообщении.

Украинским силовикам инкриминируют убийства бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко, командиров воинских частей "народной милиции ДНР", а также совершение диверссий на объектах инфраструктуры и промышленности "ДНР".