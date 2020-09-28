Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" объявили СБУ и ГУР МО Украины экстремистскими организациями

28.09.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" объявили СБУ и ГУР МО Украины экстремистскими организациями

Деятельность службы безопасности Украины и главного управления разведки министерства обороны Украины признана на территории "ДНР" экстремистской. Соответствующее решение вынес так называемый "верховный суд" непризнанной республики, передают местные СМИ.
«Решением Верховного суда ДНР 25 сентября 2020 года деятельность СБУ и ГУР МОУ на территории Республики признана экстремистской», — сказано в сообщении.
Украинским силовикам инкриминируют убийства бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко, командиров воинских частей "народной милиции ДНР", а также совершение диверссий на объектах инфраструктуры и промышленности "ДНР".



Теги: Донбасс, суд, СБУ, экстремизм, ДНР, ГУР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх