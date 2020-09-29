30 сентября часть Донецка останется без воды

29.09.2020 13:00

В среду, 30 сентября, прекратится подача воды в два района Донецка и в Моспино. Об этом сообщает «городская администрация Донецка», передает Сайт города Донецка.

С 8:00 30 сентября до 8:00 1 октября в связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду будут остановлены водопроводный узел "6 Красная Звезда" и Моспинские РЧВ.

Без холодного водоснабжения останутся:

— Пролетарский район: весь;

— Буденновский район: пгт. Ларино, пос. Тепличный, с. Павлоградское, кв. 288 (улицы: Довженко, Георгия Димитрова и Октября) и Багратиона 47-51;

— Моспино: весь.