- В ОРДО зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-1916:00
- Зеленский вывел Фокина из ТКГ14:00
- В "ДНР" обнародовали новые тарифы на услуги ЖКХ11:00
- Ермак выступил за исключение Фокина из делегации Украины в ТКГ08:00
- В «ДНР» сообщили об итогах работы КПВВ «Еленовка» 28 сентября15:00
- 30 сентября часть Донецка останется без воды13:00
- В "ДНР" перешли на дистанционный прием документов для пересечения КПВВ "Еленовка"10:00
- В "ДНР" объявили СБУ и ГУР МО Украины экстремистскими организациями16:00
- Вузы "ДНР" с 28 сентября перешли на дистанционное обучение10:00
- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил11:00
Ермак выступил за исключение Фокина из делегации Украины в ТКГ
Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за исключение Витольда Фокина из состава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом Ермак написал в Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По его словам, позицию Украины по конфликту на Донбассе определяет президент, Верховная Рада и Кабмин.
"Пункт 1. Да, у нас идет война, в которой Россия – сторона конфликта, а не наблюдатель. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма Запад применил против России санкции. Пункт 2. Мы настаиваем на полной деоккупации и возвращении всех наших территорий, что только и может означать восстановление подлинного мира", – написал Ермак.
Он отметил, что ТКГ не принимает никаких решений, а является "логистической площадкой для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами нормандского формата".
При этом, по его словам, ранее переговорщики в Минске не достигали таких результатов, каких, согласно убеждению Ермака, достигла действующая делегация. Тем не менее, несмотря на это, глава ОП поддерживает исключение Фокина из ТКГ.
Теги: Донбасс, ТКГ, Фокин, Ермак
- В ОРДО зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-1916:00
- Зеленский вывел Фокина из ТКГ14:00
- В "ДНР" обнародовали новые тарифы на услуги ЖКХ11:00
- Ермак выступил за исключение Фокина из делегации Украины в ТКГ08:00
- В "ЛНР" назвали пропускную способность новых КПВВ у Золотого и Счастья16:00
- В «ДНР» сообщили об итогах работы КПВВ «Еленовка» 28 сентября15:00
- 30 сентября часть Донецка останется без воды13:00
- В Луганске закрыли на карантин поликлинику и 10 школ11:00
- В "ДНР" перешли на дистанционный прием документов для пересечения КПВВ "Еленовка"10:00
- Жители ОРЛО рассказали о новом порядке пропуска через КПВВ «Станица Луганская»09:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- В ОРДО зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-1916:00
- В Украине начался набор на бесплатные курсы по IT и маркетингу для переселенцев15:00
- Зеленский вывел Фокина из ТКГ14:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- В Украине впервые более 4000 случаев COVID-19 за сутки 12:00
- В "ДНР" обнародовали новые тарифы на услуги ЖКХ11:00
- Киевское "Динамо" уверенно вышло в групповой этап ЛЧ (ВИДЕО)10:00
- Петр Порошенко заразился коронавирусом09:00
- Ермак выступил за исключение Фокина из делегации Украины в ТКГ08:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- В "ДНР" обнародовали новые тарифы на услуги ЖКХ
- "ЛНР" ввела новые правила перемещения товаров через КПВВ с Украиной
- 30 сентября часть Донецка останется без воды
- В "ДНР" перешли на дистанционный прием документов для пересечения КПВВ "Еленовка"
- В "ЛНР" назвали пропускную способность новых КПВВ у Золотого и Счастья
- Жители ОРЛО рассказали о новом порядке пропуска через КПВВ «Станица Луганская»
- В ОРДО зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-19
- В "ДНР" объявили СБУ и ГУР МО Украины экстремистскими организациями
- Вузы "ДНР" с 28 сентября перешли на дистанционное обучение
- В «ДНР» сообщили об итогах работы КПВВ «Еленовка» 28 сентября