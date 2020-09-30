Ермак выступил за исключение Фокина из делегации Украины в ТКГ

30.09.2020 08:00

Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за исключение Витольда Фокина из состава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом Ермак написал в Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

По его словам, позицию Украины по конфликту на Донбассе определяет президент, Верховная Рада и Кабмин.

"Пункт 1. Да, у нас идет война, в которой Россия – сторона конфликта, а не наблюдатель. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма Запад применил против России санкции. Пункт 2. Мы настаиваем на полной деоккупации и возвращении всех наших территорий, что только и может означать восстановление подлинного мира", – написал Ермак.

Он отметил, что ТКГ не принимает никаких решений, а является "логистической площадкой для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами нормандского формата".

При этом, по его словам, ранее переговорщики в Минске не достигали таких результатов, каких, согласно убеждению Ермака, достигла действующая делегация. Тем не менее, несмотря на это, глава ОП поддерживает исключение Фокина из ТКГ.