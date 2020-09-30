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В ОРДО зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-19
30.09.2020 16:00
В ОРДО согласно исследованиям, проведенным 29 сентября, выявлено 97 случаев заболевания, что стало антирекордом для «республики». Об этом сообщает «Минздрав ДНР».
По данным «ведомства», за сутки с дважды отрицательным тестом выписано — 21.
Кроме того, зарегистрировано 7 летальных случаев — мужчины в возрасте 82, 64, 55 лет и женщины в возрасте 71, 67, 53 и 38 лет.
Всего по состоянию на 10:00 30 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ОРДО — 3482:
на лечении — 1191 пациент,
выписаны — 2096 человек,
летальных случаев — 195.
Теги: статистика, ДНР, COVID-19
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