Донбасс накрыла пыльная буря

01.10.2020 16:00

Донецкую область накрыла пыльная буря. Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в Донецке, Константиновке, Краматорске и других населенных пунктах по обе стороны линии соприкосновения. Смесь пыли и песка оседает на поверхностях, сообщает сайт novosti.dn.ua.

Как рассказала начальник лаборатории Донецкого регионального центра по гидрометеорологии Светлана Марчук, на возникновение пыльных бурь влияет структура и уровень влажности грунта, наличие растительной подстилки, характер рельефа местности и скорость ветра.

«В нашей ситуации все сошлось: засуха, деградация и обезвоживание грунтов в результате выращивания монокультур (подсолнечник, кукуруза), порывы ветра до 15-20 м/с, разрушение подстилающего травяного слоя ("большое строительство", бездумное усердие коммунальных служб в борьбе с газонами)», — сказала она.

Сильный ветер стал причиной пылевой бури и на Луганщине. Он повалил деревья, порвал провода, из-за чего возникли проблемы со связью. Оккупированный Луганск из-за сильного ветра заволокло пылью и дымом от пожаров. Многие люди жалуются на то что им тяжело дышать.

Стихия пришла с территории Ростовской области России, где она бушует с ночи 30 сентября.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погода в регионе не улучшится, поскольку ожидаются сильные порывы ветра. Установлен желтый уровень опасности.



