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Архив - Донецкая область

Ярош вызвался возглавить украинскую делегацию в ТКГ

01.10.2020 11:00
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Ярош вызвался возглавить украинскую делегацию в ТКГ

Дмитрий Ярош обратился к Владимиру Зеленскому с предложением своей кандидатуры на должность главы украинской делегации в ТКГ, сообщает ФОКУС.
Бывший глава "Правого сектора" и народный депутат 8 созыва Дмитрий Ярош написал на своей странице в Facebook пост, в котором, комментируя увольнение Витольда Фокина с должности заместителя главы ТКГ, назвал того "кремлевским слепым бронтозавром".
В этой же публикации Ярош обратился к президенту Владимиру Зеленскому и предложил свою кандидатуру на должность руководителя украинской делегации в ТКГ.
"Предлагаю свою кандидатуру, как главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе... Считаю, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не бессилия и предательства", – написал Ярош.



Теги: Владимир Зеленский, предложение, Дмитрий Ярош, ТКГ
 
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