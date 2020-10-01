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Ярош вызвался возглавить украинскую делегацию в ТКГ
Дмитрий Ярош обратился к Владимиру Зеленскому с предложением своей кандидатуры на должность главы украинской делегации в ТКГ, сообщает ФОКУС.
Бывший глава "Правого сектора" и народный депутат 8 созыва Дмитрий Ярош написал на своей странице в Facebook пост, в котором, комментируя увольнение Витольда Фокина с должности заместителя главы ТКГ, назвал того "кремлевским слепым бронтозавром".
В этой же публикации Ярош обратился к президенту Владимиру Зеленскому и предложил свою кандидатуру на должность руководителя украинской делегации в ТКГ.
"Предлагаю свою кандидатуру, как главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе... Считаю, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не бессилия и предательства", – написал Ярош.
Теги: Владимир Зеленский, предложение, Дмитрий Ярош, ТКГ
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