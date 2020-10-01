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"Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт ВПЛ до 1 ноября
Государственный Ощадный банк продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини.
"Карточки Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет", и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.
"Если клиент получил смс-сообщение от банка, то перевыпущенная карта уже находится в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 ноября 2020 года", — подчеркнули в банке.
Теги: Донбасс, кредитная карта, Ощадбанк, срок, ВПЛ
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