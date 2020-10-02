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Архив - Донецкая область

ООН передала Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса

02.10.2020 10:00
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ООН передала Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке правительства Канады передала 4 мобильных центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) общинам Донецкой и Луганской областей. Общая стоимость 4 мобильных ЦПАУ составляет более 750 000 долларов США. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПРООН в Украине.
Первыми общинами, которые получат мобильные ЦПАУ, стали Сиверск и Марьинка в Донецкой области, а также Попасная и Станица Луганская Луганской области. Мобильные центры еженедельно будут курсировать по отдаленными уголками общин, а также посещать пять КПВВ вдоль линии соприкосновения для предоставления услуг гражданам, которые приезжают с оккупированных территорий.
Каждое транспортное средство имеет четыре рабочие места для специалистов ЦПАУ, специалистов социальных служб и пенсионного фонда, а также для бесплатной правовой помощи. Мобильные центры оснащены всей необходимой технической инфраструктурой и коммуникациями и специально оборудованны для людей с инвалидностью.
В мобильных ЦНАП можно будет получить услуги практически идентичные тем, которые сейчас предоставляются в стационарных центрах: от регистрации брака и оформление паспорта до регистрации права на землю или собственного бизнеса.
До конца года в Северодонецк и Угледар прибудут еще два мобильных ЦПАУ, которые также смогут обслуживать людей у Новотроицкого КПВВ.



Теги: Донбасс, помощь, ООН, КПВВ
 
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