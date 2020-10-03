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В "ДНР" сообщили, сколько людей пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 2 октября
03.10.2020 15:00
Девяносто девять человек въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 2 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Там также добавили, что в сторону Украины проследовали 24 транспортных средства и 60 человек.
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПВВ
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