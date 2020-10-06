В "ДНР" будут изымать частные территории для "государственных нужд"

06.10.2020 09:08

"Правительство ДНР" теперь может утверждать временный порядок изъятия земельных участков для так называемых "государственных нужд". Соответствующий указ подписал главарь "ДНР" Денис Пушилин, передает Depo.Донбасс.

Основанием для присвоения земли может быть строительство объектов связи, транспорта, электроэнергетики, обороны, социального назначения. "ДНР" также обещает возмещать стоимость изъятых земельных участков.