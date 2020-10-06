В Донецке «заминировали» автовокзал «Южный»

06.10.2020 10:00

В неподконтрольном Украине Донецка неизвестные «минировали» центральный автовокзал «Южный». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил «глава администрации» города Алексей Кулемзин.

«По информации Донецкого управления полиции, поступившей в 07:28 6 октября 2020 года, в 07:00 поступила информация о минировании автовокзала „Южный“», - написал он.

По его словам, была проведена эвакуация людей, на место прибыли кинологи, сотрудники скорой помощи и пожарные. По требованию МЧС и МГБ ДНР также было остановлено движение троллейбуса №10 в оба направления.

Позже Кулемзин отметил, что «специалисты экстренных служб ДНР» не обнаружили взрывоопасных предметов в районе автовокзала «Южный»: «Ложный вызов о минировании автовокзала „Южный“. Движение троллейбуса №10 возобновлено».