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В ОРДО запускают специальный автобус для получателей российских паспортов
08.10.2020 16:00
На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области будет запущен автобус для подвоза жителей из отдаленных районов для поездок в РФ за паспортами. Об этом сообщают местные «власти», передает «ДонПресс».
Автобус начнет курсировать уже 12 октября. Он будет возить жителей Новоазовского, Тельмановского и Старобешевского районов в Донецк, после чего они смогут централизованно выехать в РФ за паспортом.
Автобус будет курсировать ежедневно (кроме воскресенья) из Новоазовска до Донецка (ул. Ф. Зайцева, 46в) с заездом в пгт Тельманово и Старобешево.
Время отправления:
- из Новоазовска (магазин «Каскад») в 03:30;
- из пгт Тельманово (АС) в 04:15;
- из пгт Старобешево (АВ) в 05:00.
Время прибытия в Донецк (ул. Ф. Зайцева, 46в) в 05:30.
Теги: Россия, автобус, паспорт, ДНР
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