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Архив - Донецкая область

В ОРДО запускают специальный автобус для получателей российских паспортов

08.10.2020 16:00
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В ОРДО запускают специальный автобус для получателей российских паспортов

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области будет запущен автобус для подвоза жителей из отдаленных районов для поездок в РФ за паспортами. Об этом сообщают местные «власти», передает «ДонПресс».
Автобус начнет курсировать уже 12 октября. Он будет возить жителей Новоазовского, Тельмановского и Старобешевского районов в Донецк, после чего они смогут централизованно выехать в РФ за паспортом.
Автобус будет курсировать ежедневно (кроме воскресенья) из Новоазовска до Донецка (ул. Ф. Зайцева, 46в) с заездом в пгт Тельманово и Старобешево.
Время отправления:

  • из Новоазовска (магазин «Каскад») в 03:30;
  • из пгт Тельманово (АС) в 04:15;
  • из пгт Старобешево (АВ) в 05:00.

Время прибытия в Донецк (ул. Ф. Зайцева, 46в) в 05:30.



Теги: Россия, автобус, паспорт, ДНР
 
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