Автобус с артистами "Донбасс Оперы" попал в аварию по дороге из "ДНР" в Москву

09.10.2020 09:00

В Донецкой области 8 октября попал в ДТП автобус с артистами "Донбасс Оперы", которые направлялись из "ДНР" в Москву, передает Depo.Донбасс.

"Около 16:00 один из трех автобусов с артистами театра, которые направлялись на фестиваль в Москву, попал в ДТП. Автобусы ехали из Донецка по трассе до пункта пропуска "Успенка". Жертв нет", — говорится в сообщении.

В "автоинспекции "ДНР"подтвердили факт ДТП, уточнив, что оно произошло на участке автодороги Т-05-07 "Донецк — КПП Успенка" между населенными пунктами Кутейниково и Амвросиевка.