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Медики ОРДО назвали побочные эффекты от российской антикоронавирусной вакцины
09.10.2020 13:00
Врачам «МОЗ ДНР» стали известны некоторые побочные эффекты от использования российской вакцины, которые уже успели зафиксировать российские военные врачи, в ходе наблюдения за привитыми солдатами, сообщает телеграмм-канал «Вольнодумец».
В частности:
— у большинства наблюдается «резкое ослабление зрения»;
— нарушения в работе опорно-двигательного аппарата и сильные боли в суставах;
— наблюдается затрудненное дыхание, «сильная одышка»;
— периодически беспричинно повышается температура тела».
При этом медики ОРДО не смогли узнать у российских военных, прошла ли данная вакцина клинические испытания в РФ на выявление отдаленных побочных последствий или это экспериментальная вакцина.
Теги: Россия, вакцина, побочная реакция, ДНР, COVID-19
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