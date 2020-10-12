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Архив - Донецкая область

Коронавирус на Донбассе: заполненность больничных коек превысила 90%

12.10.2020 13:00
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Коронавирус на Донбассе: заполненность больничных коек превысила 90%

В Донецкой и Луганской областях заполненность больничных коек для больных Covid-19 превысила 90%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, сообщает 112 Украина.
Так, по состоянию на 11 октября, в Донецкой области заполнены 95,4% коек, в Луганской области - 93%.
Также очень напряженная ситуация по этому показателю в Одесской (76,7%) и Харьковской (72,3%) областях и Киеве (70,9).



Теги: Донбасс, больницы, госпитализация, COVID-19
 
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