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Архив - Донецкая область

В "ДНР" осудили на 10 лет очередного "украинского шпиона"

12.10.2020 16:00
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В "ДНР" осудили на 10 лет очередного "украинского шпиона"

В «ДНР» мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за «шпионаж». Об этом сообщила пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР», передает РПД «Донецкие новости».
«Следствием было установлено, что фигурант уголовного дела, будучи завербованным в августе 2016 года сотрудником СБУ, в период с 25 августа 2016 года по 2 января 2018 года, выполняя задания иностранной разведки, собирал и передавал сотруднику СБУ сведения относительно мест дислокации подразделений вооруженных сил ДНР, об организации и обеспечении охраны этих объектов, изменении оперативной обстановки», – уверяют в «ДНР».
«Приговором апелляционной палаты верховного суда ДНР подсудимый Сидоренко А.В. 21.08.2020 осужден по ст. 321 УК ДНР к 10 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – добавляют в «республике».



Теги: Донбасс, приговор, шпионаж, ДНР
 
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