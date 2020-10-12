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В оккупированном Донецке взлетела цена на медицинские термометры
12.10.2020 15:00
В неподконтрольном Украине Донецке взлетела цена на обычные градусники для измерения температуры тела. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает «ДонПресс».
По словам людей, с лета цена на медицинские термометры увеличилась в 5 раз. Лишь в некоторых аптеках стоимость градусника немного ниже, чем 370 рублей.
Дончане пишут:
«Микрорайон зелёный - 375 рублей»
«127 рублей. Покупала в конце августа. Рядом с Вишневского».
«Не помню в какой неделю назад в Донецке брала 96руб»
«Вообще был 49р. Сейчас 370р»
«Я по 70р брала летом…
Ужас теперь его в 2раза страшнее разбить»
«В сентябре на зеленом покупала за 135 руб. на рынке»
«А в России их вообще нигде нет».
Теги: Донецк, цена, термометр
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