В оккупированном Донецке взлетела цена на медицинские термометры

12.10.2020 15:00

В неподконтрольном Украине Донецке взлетела цена на обычные градусники для измерения температуры тела. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает «ДонПресс».

По словам людей, с лета цена на медицинские термометры увеличилась в 5 раз. Лишь в некоторых аптеках стоимость градусника немного ниже, чем 370 рублей.

Дончане пишут:

«Микрорайон зелёный - 375 рублей»

«127 рублей. Покупала в конце августа. Рядом с Вишневского».

«Не помню в какой неделю назад в Донецке брала 96руб»

«Вообще был 49р. Сейчас 370р»

«Я по 70р брала летом…

Ужас теперь его в 2раза страшнее разбить»

«В сентябре на зеленом покупала за 135 руб. на рынке»

«А в России их вообще нигде нет».