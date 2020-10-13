Муса Магомедов выступил за отмену "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО

13.10.2020 09:00

Украина должна прекратить штрафовать жителей временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области, которые пытаются покинуть ОРДЛО. Об этом на своем телеграм-канале написал народный депутат Украины Муса Магомедов, передает «ДонПресс».

«Украинцы, которые сейчас находятся на территории ОРДЛО, фактически оказались в заложниках: „республики“ не выпускают людей через КПВВ, им приходится ехать через Россию и платить штраф за нарушение правил пересечения государственной границы», — напоминает депутат.

По его словам, это действительно нарушение, однако у украинцев из ОРДЛО просто нет другого выхода: они не могут иным способом «покинуть опасную зону, которую контролирует не пойми кто, где нет никаких гарантий безопасности».

«Мы же, вместо того, чтобы оказывать посильную помощь, их штрафуем. Минимум на 1700 грн. Максимум пограничники угрожают конфисковать автомобиль как средство совершения правонарушения, и дело тогда заканчивается взятками. Это нонсенс!» — возмущен Магомедов.

Он заявил, что написал обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Хватит делать вид, что этой проблемы не существует — если мы говорим, что Донбасс — это Украина, то слова должны быть подкреплены и делами», — считает нардеп.