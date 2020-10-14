ОБСЕ отметила увеличение числа нарушений "тишины" на Донбассе

14.10.2020 11:00

ОБСЕ за две недели - с 21 сентября по 4 октября - зафиксировала 429 нарушений режима прекращения огня, тогда как за предыдущие 14 дней это число равнялось 120. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 5 октября, обнародованном во вторник, 13 октября, сообщает Корреспондент.net.

Отмечается, что за прошедшие сутки наблюдатели выявили 15 нарушений "тишины".

Так, в Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня (недалеко от Донецкой фильтровальной станции - 15 км от Донецка), 12 из них - это взрывы неопределенного происхождения.

В Луганской области был зафиксирован также взрыв неопределенного происхождения в районе н. п. Станица Луганская, подконтрольного Киеву.