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В оккупированном Донецке установили бюст боевику "Мотороле"
В донецком парке имени Ленинского Комсомола сегодня к четвертой "годовщине" убийства командира НВФ батальон "Спарта" Арсена Павлова, более известного, как "Моторола", установили бюст. Об этом сообщают подконтрольные сераратистам СМИ.
"В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции представители властей, общественники, сослуживцы Павлова в разное время сегодня посещают мемориал, чтобы избежать массового скопления людей", - уточняют в сообщении.
Памятник Павлову стал пятым на так называемой "Аллее героев" в парке Ленинского Комсомола. Ранее там были установлены бюсты погибшим главарям боевиков Александру Захарченко, Михаилу Толстых ("Гиви") и Олегу Мамиеву ("Мамай"), а также получившему титул "народного артиста ДНР" Иосифу Кобзону.
Теги: Донецк, памятник, Моторола
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