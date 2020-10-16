В ОРДО число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 5000 человек

16.10.2020 15:00

За минувшие сутки в результате первичного тестирования COVID-19 подтвержден у 153 жителей "ДНР", сообщили в "минздраве республики".

Уточняется, что при этом за последние 24 часа из лечебных учреждений "ДНР" с дважды отрицательными тестами на COVID-19 выписан 31 человек, еще 13 пациентов скончались.

По данным "ведомства", всего в "республике" с начала пандемии зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 - 5058, выписаны 2328 пациентов, проходят лечение 2393, умерли 337.