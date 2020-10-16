Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 5000 человек

16.10.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 5000 человек

За минувшие сутки в результате первичного тестирования COVID-19 подтвержден у 153 жителей "ДНР", сообщили в "минздраве республики".
Уточняется, что при этом за последние 24 часа из лечебных учреждений "ДНР" с дважды отрицательными тестами на COVID-19 выписан 31 человек, еще 13 пациентов скончались.
По данным "ведомства", всего в "республике" с начала пандемии зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 - 5058, выписаны 2328 пациентов, проходят лечение 2393, умерли 337.



Теги: статистика, ДНР, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх