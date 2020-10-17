Главная / Новости / Донецкая область / В донецких аптеках появилось российское «чудо-лекарство» от коронавируса
Последние новости раздела
- В донецких аптеках появилось российское «чудо-лекарство» от коронавируса13:00
- Пушилин ввел в "ДНР" обязательный масочный режим10:00
- В Донецкой области два человека повторно заболели COVID-1909:00
- В оккупированном Донецке установили бюст боевику "Мотороле"17:00
- В ОРДО число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 5000 человек15:00
- 16 октября "ДНР" откроет на один день КПВВ "Еленовка" 16:00
- В ОРДО рассказали, как попасть в Украину за 1500 рублей13:00
- Зеленский посетил Донбасс и вручил нагрвды защитникам Украины08:00
- ОБСЕ отметила увеличение числа нарушений "тишины" на Донбассе11:00
- 12 октября через гуманитарный коридор в Еленовке пропустили 222 человека13:00
В донецких аптеках появилось российское «чудо-лекарство» от коронавируса
17.10.2020 13:00
В неподконтрольном украинским властям Донецке в аптеках начали продавать российские таблетки «Коронавир». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
В аптеке «Народной» препарат российского производства стоит 15 тыс. руб. (5,8 тыс. грн по местному курсу на 15.10.2020). В ярком объявлении на аптечной витрине говорится, что таблетки лечат COVID-19. В аптеке «Ольвия» таблетки продают по 16,4 тыс. руб. (6,3 тыс. грн) за упаковку.
При этом с рук можно купить 2 упаковки за 28 тыс. руб. (10,8 тыс. грн), а в аптеках в РФ препарат стоит 11,5 тыс. руб. (4,4 тыс. грн).
Теги: Донбасс, лекарство, аптека, ДНР, COVID-19
Читайте также:
- Интернет-аптеки торгуют лекарствами незаконно!
- Спеши лечиться: лекарства стремительно дорожают (ВИДЕО)
- Таблетки от спонсора поддержали Красный Крест
- В Тельманово подешевели лекарства
- В аптеках уже нет: в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств
- Страшный грипп нечем лечить? Кабмин ограничил цены на лекарства
- В донецких аптеках появилось российское «чудо-лекарство» от коронавируса13:00
- Пушилин ввел в "ДНР" обязательный масочный режим10:00
- В Донецкой области два человека повторно заболели COVID-1909:00
- В оккупированном Донецке установили бюст боевику "Мотороле"17:00
- В ОРДО число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 5000 человек15:00
- Вчера около 50 человек "застряли" на КПВВ "Станица Луганская"10:00
- 16 октября "ДНР" откроет на один день КПВВ "Еленовка" 16:00
- В "ЛНР" назвали дату начала отопительного сезона14:00
- В ОРДО рассказали, как попасть в Украину за 1500 рублей13:00
- Зеленский посетил Донбасс и вручил нагрвды защитникам Украины08:00
- В донецких аптеках появилось российское «чудо-лекарство» от коронавируса13:00
- В Украине впервые более 6000 новых случаев COVID-19 за сутки11:00
- Пушилин ввел в "ДНР" обязательный масочный режим10:00
- В Донецкой области два человека повторно заболели COVID-1909:00
- В оккупированном Донецке установили бюст боевику "Мотороле"17:00
- В Ростовской области вернули «режим самоизоляции»16:00
- В ОРДО число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 5000 человек15:00
- Матч "Шахтер" – "Львов" пройдет без зрителей14:00
- Названы исключения из карантинных ограничений по регионам13:00
- В Украине за сутки почти 6000 случаев коронавируса12:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- В ОРДО рассказали, как попасть в Украину за 1500 рублей
- В оккупированном Донецке установили бюст боевику "Мотороле"
- На КПВВ «Станица Луганская» скончался пенсионер из Ровеньков
- В "ЛНР" назвали дату начала отопительного сезона
- 16 октября "ДНР" откроет на один день КПВВ "Еленовка"
- Кабмин Украины продлил и усилил карантин
- Глава МОЗ назвал предварительную стоимость вакцинации от коронавируса
- Вчера около 50 человек "застряли" на КПВВ "Станица Луганская"
- Пушилин ввел в "ДНР" обязательный масочный режим
- В Офисе Президента озвучили все вопросы всеукраинского опроса