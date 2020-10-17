В донецких аптеках появилось российское «чудо-лекарство» от коронавируса

17.10.2020 13:00

В неподконтрольном украинским властям Донецке в аптеках начали продавать российские таблетки «Коронавир». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В аптеке «Народной» препарат российского производства стоит 15 тыс. руб. (5,8 тыс. грн по местному курсу на 15.10.2020). В ярком объявлении на аптечной витрине говорится, что таблетки лечат COVID-19. В аптеке «Ольвия» таблетки продают по 16,4 тыс. руб. (6,3 тыс. грн) за упаковку.

При этом с рук можно купить 2 упаковки за 28 тыс. руб. (10,8 тыс. грн), а в аптеках в РФ препарат стоит 11,5 тыс. руб. (4,4 тыс. грн).