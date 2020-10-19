Российские пограничники перестали пропускать украинцев с ID-картами

19.10.2020 15:00

Начиная с полуночи сегодняшнего дня, 19 октября, российские пограничники перестали пропускать украинцев с ID-картой и справкой о регистрации места проживания («витяг») через границу. В РФ для пересечения границы стали требовать прописку с печатью, как в обычном паспорте. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, пишет Интернет-газета "Жизнь".

«С 19.10.2020 в 00:00 Россия перестала пропускать людей с ID-картой и адресной справкой. Нужна именно печать с пропиской, как в обычном паспорте», – сообщают очевидцы в паблике по вопросам пересечения КПВВ и границ.

Пытавшиеся проехать сегодня через российскую границу жители «ДНР» подтвердили этот факт:

Наталья: «Это не фейк. Развернули автобус. Причем люди выезжали 18-го числа из Донецка, с ID въехали в Россию. А заехали ночью после 00:00 на таможню, Россия не выпустила их. Пытались проскочить другими границами – все мимо. Едут назад»;

Юлия: «Не идет адресная справка на Нехотеевке! (Белгородская область РФ – ред.) Вам ваш синий паспорт книжкой нужно беречь! Это документ, а карту ID они не считают за документы!»;

Алла: «Подтверждаю, Нехотеевка не пустила сегодня ночью в РФ с айди, люди остались с серой зоне»;

Ксения: «Не пропускает Нехотеевка. Если у кого-то есть сомнения, можете пробовать. Сейчас в группах отписываются, что всех на разворот с айди. Сегодня всех не пустили. У нас в машине 2 человека с айди картами ехали. У всех донецкая прописка в вытяге. У РФ новое постановление!»;

Артем: «Изначально в распоряжении рос. правительства 635 от 16.03.20 в п. 18 относительно пропуска граждан Украины было написано дословно: пропускают в РФ по паспорту Украины или ДНР-ЛНР с отметками в нем о постоянной регистрации в ОРДЛО. Теперь они решили буквально выполнять этот пункт. О справках к пластиковым паспортам и адресных справках ДНР там речи нет».

При этом были сообщения о том, что людям удалось сегодня проехать через пункт пропуска в Меловом (Луганская обл.).