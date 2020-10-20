В "ДНР" официально начался отопительный сезон

20.10.2020 16:00

Отопительный сезон-2020 начался с сегодняшнего дня на территории "ДНР". Соответствующее распоряжение №388 подписал "глава республики" Денис Пушилин, сообщают местные СМИ.

"Определить в 2020 году начало отопительного сезона в населенных пунктах ДНР – 20 октября 2020 года", – говорится в тексте документа.

Распоряжение подписано сегодня и уже вступило в силу.