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Архив - Донецкая область

В "ДНР" официально начался отопительный сезон

20.10.2020 16:00
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В "ДНР" официально начался отопительный сезон

Отопительный сезон-2020 начался с сегодняшнего дня на территории "ДНР". Соответствующее распоряжение №388 подписал "глава республики" Денис Пушилин, сообщают местные СМИ.
"Определить в 2020 году начало отопительного сезона в населенных пунктах ДНР – 20 октября 2020 года", – говорится в тексте документа.
Распоряжение подписано сегодня и уже вступило в силу.



Теги: указ, отопительный сезон, ДНР, Пушилин
 
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