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В Донецке показали проект восстановления дворца молодежи "Юность"

20.10.2020 11:00
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В Донецке показали проект восстановления дворца молодежи "Юность"

Эскизный проект реконструкции донецкого дворца молодежи "Юность", который был поврежден во время боевых действий в 2014 году, прошел необходимое ведомственное согласование. Как заявили в "министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР", в настоящее время начинается процесс рабочего проектирования, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что здание изменит свой привычный вид. Появятся две пристройки в четыре этажа. Цель – обеспечить в соответствии с современными требованиями эвакуацию маломобильных групп населения, а также улучшить условия работы для детских кружков. При этом практически все системы здания будут реконструированы, а прилегающая территория благоустроена.



Теги: Донецк, Донбасс, реконструкция, Дворец молодежи "Юность"
 
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