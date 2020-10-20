В Донецке показали проект восстановления дворца молодежи "Юность"

20.10.2020 11:00

Эскизный проект реконструкции донецкого дворца молодежи "Юность", который был поврежден во время боевых действий в 2014 году, прошел необходимое ведомственное согласование. Как заявили в "министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР", в настоящее время начинается процесс рабочего проектирования, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что здание изменит свой привычный вид. Появятся две пристройки в четыре этажа. Цель – обеспечить в соответствии с современными требованиями эвакуацию маломобильных групп населения, а также улучшить условия работы для детских кружков. При этом практически все системы здания будут реконструированы, а прилегающая территория благоустроена.